Para fechar o ano em grande e dar as boas-vindas à época natalícia, a Scalpers acaba de anunciar uma coleção cápsula muito especial: Scalpers x Olivia Palermo.

Este útimo lançamento promete conquistar o coração das amantes de moda e dos looks da it-girl nova-iorquina Olivia Palermo que para além de ter emprestado o seu nome a esta linha, também esteve envolvida em todo o processo criativo.

"A coleção mistura o estilo sofisticado e elegante de Olivia com o ADN rebelde e despreocupado da Scalpers, com o objetivo de vestir as mulheres para a época festiva", refere a marca espanhola em comunicado.

Esta linha é composta por diferentes peças que apesar de variarem entre o arrojado, o elegante e o casual podem ser combinadas entre e promete dar um toque diferente ao seu guarda-roupa.

Com a época festiva à porta, os tecidos acetinados e o brilho são os grandes protagonistas, onde não faltam opções com lantejoulas, cristais e beadings. O casaco bomber com aplicações e o vestido slip preto prometem ser dois dos bestsellers.

Porque todos os detalhes contam, a coleção está repleta de pormenores onde se destacam as plumas, os fechos éclairs e os recortes em peças como calças, minisaias e tops sem mangas.

O azul e o preto são os tons centrais deste lançamento que também conta com toques de vermelho e diferentes estampados, como é o caso do animal print, que pode ser visto em vestidos midi, e do xadrez, presente em casacos e calças com pinças.

Com preços entre os 34,90 e os 239 euros, a coleção Scalpers x Olivia Palermo já está à venda nas lojas da marca e online.

