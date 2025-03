"Os tecidos e a construção precisa dão forma às peças. As formas e os volumes puros resultam da construção e do corte", explicou o estilista da marca, Anthony Vaccarello.

Foi quase uma montagem de volumes geométricos, que começou com pirâmides invertidas e terminou com saias que se assemelhavam a balões, em tons escuros, oscilando de modo suava com as ondulações das manequins.

Entre esta proposta austera, surpreendeu a série de vestidos justos ao corpo que consistiam numa capa de plástico transparente sobre peças de tons claros com estampados suaves em tons terrosos. As modelos lembravam águas-vivas recém-retiradas do mar.

Entre os convidados do desfile marcaram presença Catherine Deneuve, Pedro Almodóvar, Rossy de Palma e a ganhadora do Oscar Zoe Saldaña.