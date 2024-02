1. Faça uma limpeza profunda

O primeiro passo, e o mais importante, é a limpeza profunda da pele. Remover todas as impurezas, oleosidade e resíduos de maquilhagem é crucial para evitar obstrução dos poros e o aparecimento de imperfeições. Ao escolher este produto, tenha atenção ao seu tipo de pele e se é compatível com a fórmula utilizada pela marca.

2. Prepare a pele com um tónico

Após a limpeza, a tonificação ajuda a reequilibrar o pH da pele, refrescando e preparando-a para os produtos de tratamento subsequentes. Um tónico suave pode também ajudar a remover quaisquer resíduos que tenham ficado após a limpeza.

3. Não deixe de hidratar a pele

Durante a noite, a pele passa por um processo natural de reparação e regeneração. A aplicação de um hidratante ou de um tratamento nutritivo ajuda a otimizar este processo, mantendo a pele hidratada e nutrida – além de que existem hidratantes que lhe oferecerão uma sensação de conforto com os seus aromas apetecíveis.

4. Complemente a sua rotina com tratamentos específicos para a sua pele

Dependendo das necessidades da sua pele, a noite é o momento ideal para aplicar tratamentos específicos, como séruns anti idade, tratamentos para manchas ou produtos para a área dos olhos.

5. Dê ao seu corpo o descanso necessário

Por fim, mas não menos importante, um sono de qualidade é essencial para a saúde da pele. Durante o sono, o corpo recupera do stress diário e a pele tem a oportunidade de se regenerar de forma eficaz. Lembre-se de que uma pele saudável não é apenas um reflexo da beleza exterior, mas também um indicador de bem-estar geral. Invista no maior orgão do seu corpo todas as noites e acorde radiante, pronta para enfrentar um novo dia.