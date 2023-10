Para celebrar o seu 75ª aniversário, a Puma decidiu dar asas à sua criatividade e criar uma coleção inovadora que conseguisse surpreender os fãs da marca. E para isso decidiu associar-se à Swarovski Creators Lab e desenhar duas peças pque incorporassem os famosos cristais da marca austríaca.

“Esta coleção é tanto um tributo à extraordinária história da PUMA como um testemunho do nosso compromisso em ultrapassar os limites da inovação. Os deslumbrantes cristais Swarovski, combinados com os designs icónicos da PUMA, tornam esta coleção verdadeiramente notável, deixando uma forte impressão,” disse Heiko Desens, Global Creative Director & Innovation, em comunicado.

A sweatshirt de capuz oversized Hoodie (350€) e os ténis unissexo Suede (450€) foram os itens escolhidos para esta edição de aniversário batizada de PUMA Swarovski Creators Lab que conseguiu unir dois mundos distintos: o look desportivo e a elegância dos cristais.

O verde escuro - que saltou diretamente dos arquivos da Puma - foi a cor escolhida para adornar estas duas peças de cor preta que não vão passar despercebidas, com destaque para a superfície dos ténis decorados com "fileiras de cristais verdes da Swarovski, cortadas com uma técnica especial para captar a luz a cada passo", refere a marca.

A coleção PUMA Swarovski Creators Lab já está disponível em lojas selecionadas e online.