A Thomas Sabo homenageia a época mais bonita do ano com a sua nova coleção Magic Stars. A partir de 15 de outubro de 2020, joias elegantes vão brilhar como mil estrelas no céu noturno.

Mais uma vez, a embaixatriz da marca Rita Ora dá um rosto à campanha publicitária inspirada num visual festivo.

Trabalhada em prata, as joias fascinam com pérolas elegantes, elaborados acabamentos vintage e pedras brilhantes que embelezam anéis, colares e brincos.

A peça estrela da coleção Magic Stars é uma borboleta estilizada com uma estética bicolor, e que atrai todos os olhares.