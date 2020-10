A ShoeDazzle fez uma parceria com a estrela internacional e ícone de moda, Rita Ora, numa nova coleção com curadoria, provando que misturar o quotidiano com a passarela não tem ser algo caro.

Como fazer música ou atuar, vestir-se todos os dias é apenas mais uma forma pela qual a criatividade e a individualidade de Rita Ora brilham. Com esta coleção, a ShoeDazzle e cantora encorajam mulheres do mundo inteiro a expressarem o seu estilo e criatividade de uma maneira única.

Além disso, esta parceria tem como objetivo oferecer um calçado com estilo a um preço mais em conta. "Sempre quis que a minha própria coleção de sapatos fosse chique, mas acessível", afirmou Rita Ora.

A estrela internacional nunca tem medo de transformar constantemente a sua aparência, e encoraja todos a fazer o mesmo. Dos saltos altos aos ténis, botas de cano alto até botas de combate, esta coleção tem um pouco de tudo.

"Acredito que a moda possa ser uma saída criativa para as pessoas se expressarem livremente. Acho que é importante que todos tenham acesso a calçado que lhes dêem confiança, e isso é o que realmente impulsionou o meu desejo de colaborar com esta marca”, diz Rita Ora.