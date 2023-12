É difícil determinar quem criou a frase “o céu é o limite”, mas apesar de a sua origem não constar para memória futura, é uma expressão que usamos recorrentemente e aplicamos a várias dimensões da nossa vida. O mesmo fizeram Sílvia Gomes e Joana Santos quando se decidiram aventurar num negócio próprio, para um nicho de mercado, mas que se pretende assumir com produtos diferenciadores.

“Depois de termos sido mães, nos últimos quatro anos, percebemos que havia uma lacuna no mercado de águas-de-colónia para crianças. O que havia era o típico cheiro a “bebé”. Não conseguíamos encontrar aromas diferentes e que perdurassem ao longo do dia. Dessa necessidade, surgiu a Punchies”, explica-nos Joana Santos.

Depois de pensarem na ideia e desenvolverem o conceito, o desafio não foi o resultado das fragâncias, que tiveram de ser testadas em laboratório, mas sim toda a logística. “Os nossos maiores desafios foram com outros elementos, como os frascos das fragrâncias em que tivemos que alterar o tamanho, os autocolantes porque as cores não estavam inicialmente como pretendíamos ou as embalagens das encomendas que atrasaram bastante e quase não chegavam para o lançamento da marca”, resume Sílvia Gomes, em relação à marca que tem apenas três meses.

Punchies, águas de colónia, à venda no site oficial. PVP: 35€. créditos: Divulgação

Para já, a Punchies tem três aromas: Boldy (frutado a pêssego e maçã), Dreamy (baunilha e amadeirado) e Peppy (jasmim e notas marítimas). Cada água-de-colónia tem 100 ml, é unissexo e tem um PVP de 35€.

Aliado ao lançamento destes produtos está também todo um imaginário relacionado com eles. Junto com cada fragância, vem também um conjunto de autocolantes temáticos que permitem personalizar o frasco. Assim, o Boldy é acompanhado de “amiguinhos verdes, companheiros amarelos e figuras rosas para terem a coragem de serem diferentes, no Dreamy podem personalizar com planetas, céus estrelados e nuvens coloridas para desenvolverem a sua criatividade e no Peppy a personalização pode ser com explosões rosa, puffs azuis e raios verdes para desenvolverem a sua energia e confiança”, afirmam as responsáveis.

A comercialização das águas-de-colónia acontece sobretudo no site da marca, e em algumas lojas identificadas no mesmo, assim como em feiras específicas que vão acontecendo periodicamente.

De acordo com as empresárias, o feedback tem sido bastante positivo uma vez que, o principal público-alvo, ou seja, as crianças “ficam surpreendidas pelos aromas diferentes. Há sempre um [aroma] com que se conseguem identificar e adoram os autocolantes temáticos que cada embalagem traz para personalizarem o frasco como quiserem”, assume Joana Santos, acrescentando que “surpreende também o facto de esta ser uma marca pensada para crianças, mas termos imensos adultos a comprarem para si”.

Na calha já estão novos produtos, mas o foco, para já, são as três fragâncias disponíveis. “Como a marca só tem três meses, sentimos que ainda temos muito a trabalhar e desenvolver com estes três aromas”, conclui Sílvia Gomes.