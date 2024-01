Numa parceria conjunta, a PUMA e Martí Sawe, uma referência no mundo do graffiti, apresentam uma coleção especial inspirada nesta subcultura e no streetwear clássico. O artista de Barcelona é conhecido pela sua pintura extravagante, conjugando rabiscos com detalhes virtuosos e formas geométricas planas em várias composições de figuração e desfiguração com cores fortes.

O impacto visual do trabalho de Martí Sawe reflete um contexto algo confuso, mas sincero, já que o artista encontra inspiração em qualquer detalhe do dia-a-dia. Inspirado por esses elementos, Sawe decompõe, repete, constrói e desconstrói para alcançar a sua própria abstração que caracteriza o seu estilo.

A coleção, que inclui t-shirts e camisas de manga comprida em que se destacam desenhos, cores e personagens exclusivos de Martí Sawe, já está disponível online, em países selecionados.