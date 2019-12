No número 41 da rua Garret, as meias mais divertidas do mundo têm agora morada permanente em pleno coração de Lisboa.

Na Happy Socks do Chiado está atualmente em destaque a coleção Naughty or Nice, protagonizada por Macaulay Culkin, o eterno “Sozinho em Casa”, com padrões natalícios e perfeitos para mostrar que as meias afinal não são aborrecidas.

Na loja estão também as coleções mais emblemáticas da marca, como a coleção Pink Pattern, Beatles e Rolling Stones.

A magia da Happy Socks nasceu na Suécia, num dia cinzento de abril de 2008, com o principal propósito de espalhar felicidade ao tornar um essencial do dia a dia numa peça de design colorido, de qualidade, habilidade e criatividade.

A marca abre assim a primeira loja em Portugal, trazendo mais cor e diversão à baixa de Lisboa.