Como apoio ao Mês de Consciencialização e Prevenção do Cancro da Mama, a Primark lança a sua primeira coleção de lazer, pijamas, roupa interior e acessórios pensados e desenvolvidos para quem já teve cancro da mama e foi submetida a uma cirurgia de mama.

A nova coleção foi informada por grupos de foco com pacientes com cancro e enfermeiras de oncologia para experimentar e testar os produtos. A coleção resultante tem como foco o conforto e o estilo e foi pensada para permitir facilidade de vestir no pós-operatório, com tecidos que se destacam pelas suas qualidades refrescantes e toque macio.

A linha também apresenta uma seleção de produtos feitos com algodão reciclado ou sustentável e poliéster reciclado como parte da etiqueta Primark Cares.

No centro da coleção estão dois tipos diferentes de sutiãs pós-operatórios - um sutiã com fecho frontal e traseiro para facilitar o vestir imediatamente após a cirurgia e um sutiã levemente acolchoado projetado para mulheres que já se recuperaram da cirurgia.

Os tecidos escolhidos para os dois sutiãs são super macios e leves para garantir conforto e desenhados com aberturas nos bolsos dos dois lados para permitir o uso de uma prótese.

Para além de combinar estilo e praticidade, a acessibilidade tem sido uma consideração chave dentro da gama e cada um dos estilos está disponível em duas embalagens, por 14 €.

Junto com os sutiãs pós-operatórios, a coleção traz lingerie, chinelos, t-shirts de jersey, camisolas e bolsas de cosméticos numa paleta de cores lilás e rosa claro. A nova coleção foi modelada por quatro mulheres que tiveram cancro da mama e essas imagens apareceram em várias lojas Primark ao longo do mês.

Para apoiar a nova coleção, está uma campanha em execução nas lojas da Primark durante este mês de outubro para aumentar a consciencialização sobre a importância da deteção precoce do cancro da mama.

A Sociedade Irlandesa do Cancro trabalhou com a Primark para criar ilustrações educacionais sob medida com informações sobre a percepção do peito. Essas ilustrações serão exibidas nas lojas da Primark, nas suas redes sociais e no site para encorajar os clientes a estarem atentos ao peito e a informarem o seu médico se algo não lhes parecer normal.