O Export Insight é um projeto brasileiro apoiado pelo SEBRAE (Associação Brasileira das Pequenas Empresas) que tem como objetivo aproximar marcas de moda e design brasileiras aos mercados dos Estados Unidos e Portugal.

As empresas que participam no projeto têm acesso a workshops, consultorias, mentorias e oportunidades de networking nos dois países, assim como um evento de apresentação para o público.

O projeto pretende adaptar e posicionar as marcas que representa ao mercado internacional através de vários processos: acompanhamento no desenvolvimento dos produtos, orientação na comunicação e desenvolvimento do ID visual, elaboração de conceito e imagem visual e eventos de divulgação.

Este ano, oito estilistas e designers brasileiros estarão simultaneamente em Nova Iorque e em Lisboa para apresentarem o seu trabalho. Em Lisboa, o projeto será apresentado na Barro Store, no dia 6 de dezembro entre as 14h e as 20h.

Conheça as marcas que vão estar na pop-up de Lisboa: