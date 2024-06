Seja fã de música pop, rock ou eletrónica, a sua maquilhagem pode seguir o ritmo do seu festival de verão. Em colaboração com o makeup artist Mário Dias, o SAPO Lifestyle preparou três tutoriais de looks fáceis de recriar em casa para que possa expressar o seu gosto musical neste tipo de eventos. Ensinamos-lhe ainda a preparar a pele para garantir uma maior durabilidade e brilho do seu visual. Veja o passo a passo.

4 produtos para preparar a pele para a maquilhagem Look colorido monocromático - inspiração música eletrónica Look edgy - inspiração música rock Look underliner com pop de cor - inspiração música pop