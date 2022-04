Ao contrário do que se possa pensar, a roupa de luxo não tem de ser inacessível e a MyCloma desmistifica ainda mais este preconceito. Nesta coleção, pode encontrar marcas bem conhecidas como Dior, Gucci, Christian Loubotin com preços até 80% abaixo do preço em loja.

Para além disso, sendo a MyCloma uma marca também conhecida pela sua vertente solidária, 80% do valor das vendas destes artigos revertem para pessoas mais carenciadas, de Portugal à Ucrânia, numa iniciativa sob o mote “A Solidariedade não tem preço.”

“A MyCloma é uma marca que tem como objetivo promover uma economia mais circular, sustentável e uma sociedade mais solidária. A mudança começa também no que vestimos e, por isso, queremos oferecer peças diferenciadas, únicas e a um preço acessível. Este novo segmento permite-nos tornar o luxo, que normalmente associamos a preços elevados, acessível a todos”, avança Inês Juvandes, responsável por este projeto na MyCloma.

Ser diferente, único e inesperado

Simbolicamente lançada no dia 1 de abril, por parecer tão bom para ser verdade, os artigos estão disponíveis na plataforma - www.mycloma.com – e na app MyCloma, com preços desde 8,99€, e a marca compromete-se a enviá-las em apenas dois dias úteis. Pode conhecer toda a coleção aqui.

A MyCloma nasceu em 2020 e desde então já trabalhou com várias figuras públicas como Alice Trewinnard, Madalena Abecasis, Catarina Barreiros, Miguel Luz e, mais recentemente, com Maggy Santos.

Paralelamente ao sucesso digital, a empresa tem desenvolvido uma parceria com a Auchan Portugal na qual disponibiliza roupa de homem, mulher e criança a preços desde os 3€ em sete lojas da cadeia de hipermercados.

Esta plataforma online veio ajudar a colmatar o “preocupante desperdício têxtil em Portugal dando uma segunda vida a milhares de peças de roupa que muitos portugueses já não utilizavam.

Na MyCloma, ao contrário dos marketplaces existentes, todas as peças que são enviadas passam por um rigoroso processo de avaliação e triagem, garantindo assim que todos os artigos que são vendidos estão em perfeitas condições para serem comprados”, assinala Inês Juvandes.