No mês em que se celebra o mês Pride, a Levi's® apostou na criação de uma linha de roupa e de acessórios que se mantivesse fiel ao seu ADN mas que ao mesmo tempo conseguisse mostrar o seu apoio à comunidade LGBTQIA+.

Assim, os “Rainbow Rodeos” - conhecidos como eventos queer originários do estado do Nevada durante a década de 1970 - foram o ponto de partida para a criação desta nova coleção masculina e feminina que pretende celebrar a alegria queer.

Esta linha é composta por 19 peças onde o vintage se cruza com o estilo western criando outfits que podem ser usados em look total ou separadamente. Calções, t-shirts, blusões, bonés, tote bag, boxers, chapéus e cintos são alguns dos artigos que vai encontrar nesta coleção, destancado-se os jeans bootcut e o colete de patchwork reversível confeccionados em denim com folha dourada.

As cores do arco-íris - presentes na bandeira LGBTQIA+ e que se tornou no símbolo da sua comunidade - também marcam presença nesta colaboração especial em peças como meias e t-shirts gráficas estampadas onde se pode ler mensagens como 'Not My First Rodeo' e 'Rainbow Rodeo'.

O cantor country Orville Peck, a modelo e maquilhadora Mattise Andrews, o músico e fundador da marca de roupa interior Ruxwood Bronze Avery e a drag queen vencedora da temporada 7 do RuPaul's Drag Race Violet Chachki foram alguns dos rostos que protagonizaram a campanha Pride da Levi's®.

Para além desta coleção, a marca norte-americana vai ainda fazer uma doação no valor de 100.000 dólares à organização Outright International, que tem como missão promover os direitos humanos das pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo.

A coleção Levi's® Pride 2024 está disponível online e em lojas Levi's® selecionadas