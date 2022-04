A Zippy lança uma nova Coleção You&Me para celebrar o Dia da Mãe, apresentando propostas que vão deixar a mãe e os filhos a condizer.

O lançamento pretende incentivar as mães a aproveitarem realmente os momentos com a sua família – contrariando a tendência natural de nos focarmos demasiado nas tarefas do dia-a-dia e entrarmos em “piloto automático”.

A marca acredita que, no fim do dia, o que assinala realmente a infância das crianças e as memórias em família são as brincadeiras, as experiências e os momentos mais descontraídos que todos passam juntos – e, por vezes, para os adultos, é mais fácil cair na rotina e descurar desta preocupação.

Já as crianças mantêm sempre a vontade inocente de querer brincar, explorar e passar tempo de qualidade em família – o que leva a Zippy a criar peças que deixem mães e filhos iguais e motivem os mais velhos a encarar a vida como os mais novos.

A grande aposta nesta Coleção são os estampados e a paleta de cores quentes, que estão disponíveis para as mães num vestido maxi. O estampado combina ainda com as opções para menino e bebé menino, desta feita em calções - já a pensar nos dias mais compridos e de temperatura mais amena.

Para menina, a marca criou um macacão comprido em vermelho e com detalhes em folhos e bordados, um top e um vestido. Já em bebé menina, as opções variam entre camisolas, calções e vestidos.

É ainda possível condizer na hora de vestir o fato de banho: o mesmo modelo está disponível para mães, menina, bebé menina e menino e bebé menino.