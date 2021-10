A marca de beleza de Lady Gaga, Haus Laboratories, apresenta a nova paleta de sombras Love For Sale, que é luxuosamente pigmentada. A versátil gama de tons foscos aveludados, brilhos reluzentes, cores metálicas multidimensionais e uma cobertura de acabamento universal "champanhe" trazem à vida o amor partilhado de Lady Gaga e Tony Bennett pelo jazz através da expressão artística da maquilhagem.

Com as suas novas fórmulas aprimoradas e alto desempenho em variações de cores universalmente atraentes, esta paleta de edição limitada marca uma evolução para a marca. A paleta de sombras Love For Sale foi apresentada antes do lançamento do álbum que com o mesmo nome dos amigos de longa data Tony Bennett e Lady Gaga, a 1 de outubro, que conta com as apresentações musicais da dupla no Cole Porter Songbook.

Love For Sale créditos: Haus Laboratories

Formulados em Itália, estes pigmentos de alto desempenho proporcionam cobertura total com o máximo rendimento de cor. O que vê nas paletas é o que recebe. Criadas com tecnologia de pressão para otimizar a afinidade das cores, as texturas ultraluxuosas e cremosas precisam de apenas uma pincelada para oferecer um tom inigualável à cor verdadeira da pele e para uma perfeita aderência, com perda mínima.

A fórmula vegana e não testada em animais vem em 18 tons, que variam de foscos aveludados a brilhos iridescentes e perolados, cores metálicas extraordinárias e uma cobertura de acabamento translúcida para um efeito etéreo reluzente em todos os tons de pele.

Com cobertura gradual e fórmulas que se fundem à pele e se misturam sem esforço, as sombras formam camadas perfeitas para transformar os olhos e criar looks infinitos e universalmente atraentes. Os tons multiuso podem ser aplicados como marcador, sombra ou delineador para os olhos, oferecendo o máximo em versatilidade.

Love For Sale créditos: Haus Laboratories

Lady Gaga mostrou sua adoração por esta paleta desde o início, começando com o enfoque na inovação da fórmula, fazendo a curadoria da história das cores de mais de cem tons e dando aos tons finais os nomes de "Etta", "Billie", "Dream Dancing", "I Get a Kick Out of You" e a sombra/faixa musical principal "Love For Sale", que certamente será a favorita dos fãs.

Os nomes das sombras foram inspirados em músicos de jazz e músicas de Cole Porter que estão no novo álbum. Lady Gaga escolheu conscientemente o nome de cada sombra, garantindo que os consumidores se sintam tão entusiasmados quanto ela.

Com fórmulas e texturas de alto desempenho e uma variedade de tons, a paleta oferece ótimo desempenho e uso, e a fundadora Lady Gaga pode atestar isso. A diretora de arte global da Haus Laboratories e maquilhadora artística de longa data, Sarah Tanno, tem criado os looks mais recentes e vistosos de Lady Gaga com a paleta.

Do palco às telas e até mesmo às ruas, Tanno e Gaga testaram a paleta ao máximo usando a sua gama versátil para cada maquilhagem, desde o seu recente programa diário que aborda visuais nas ruas de Nova Iorque até aos seus espetáculos finais com o lendário cantor Tony Bennett no Radio City Music Hall no mês passado.

Dica do profissional: como o acabamento "Do I Love You" não contém base, pode ser utilizado sozinho ou com outras sombras para ativar o fator glamour. Use o dedo ou um pincel para deslizar a cobertura de acabamento "Do I Love You" nas suas pálpebras e leve o seu look a um nível superior."