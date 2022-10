A galeria conceptual localizada no Príncipe Real tem mais um residente. Depois do sucesso da campanha kickstarter que permitiu financiar a sua primeira produção, a marca de sapatos sustentáveis original do Porto chega agora a Lisboa e junta-se às 18 marcas e artistas nacionais focados no design, artesanato, moda, gastronomia e a cultura portuguesa presentes na EmbaiXada.

Com ténis produzidos artesanalmente em Portugal, a primeira coleção da Hirundo apresenta um design minimalista, através de um modelo único e personalizado, com uma gama de 11 cores. Ambientalmente responsável, as suas sapatilhas são produzidas tendo por base materiais reciclados ou recicláveis na sua composição, inteiramente concebidos, fornecidos e produzidos com uma cadeia de fornecimento local.

A parte superior e o forro das sapatilhas da marca são fabricados em couro certificado pelo “Leather Working Group” e a sua sola exterior é composta por borracha sintética reciclável, extra-leve e macia, contendo ainda cortiça na sua composição, um material termorregulador e antibacteriano que garante durabilidade e conforto.

Para Eduardo Serzedelo, Co-Founder da Hirundo, “a abertura da primeira loja na EmbaiXada, juntamente com outras marcas com filosofias semelhantes é um passo natural que permitirá à Hirundo continuar a crescer a aumentar a visibilidade.”

“Desde que abriu portas pela primeira vez, a EmbaiXada tem acolhido inúmeros projetos que têm vindo a contribuir para a dinamização do bairro e para a história de muitas marcas portuguesas de sucesso que aqui deram os primeiros passos e se consolidaram. Juntamos agora a Hirundo ao portfólio de marcas da EmbaiXada com o intuito de continuar a reunir, num só espaço, o que de melhor se produz em Portugal, sempre em linha com os princípios da sustentabilidade e da qualidade, princípios esses que nos guiam desde o início da nossa existência”, afirmou Filipa Valle Teixeira, Leasing Manager da EastBanc, empresa responsável pela EmbaiXada.

A nova loja estará aberta de segunda a sábado entre as 12h00 e as 20h00 e aos domingos entre as 11h00 e as 19h00.

Atualmente, a EmbaiXada conta também com a exposição Welcome To Art, as lojas Benedita Formosinho, Boa Safra, Catarina Sampaio Soares, Ecolã, A Indústria, Castellbel, HLC, FV Concept, Fairly Normal, Etikway, Organii, ISTO, Latitid, Chumeco e os restaurantes Atalho Real, Casa Cabana e Gin Lovers.