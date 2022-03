A PALLADIUM vai mais além nesta estação e estende o seu apelo para além do explorador urbano, indo ao encontro dos aventureiros sedentos de experiências em paisagens rurais desconhecidas.

Descubra os lugares e experiências inexplorados com os novos modelos acabadinhos de chegar e com materiais sustentáveis:

Dos arquivos das PALLADIUM para as ruas, os novos Pallashock Lo TTE são uma versão melhorada do modelo lançado no início dos anos 90. Estes ténis volumosos, mas leves, de cano baixo são uma ótima adição à coleção de primavera-verão.

Nesta estação, a campanha Ticket To Earth, impulsionada pela exploração, reflete-se diretamente neste novo modelo de cores vibrantes, nylon reciclado macio, sola de borracha reciclada e detalhes refletivos que o tornam ainda mais urbano.

Os icónicos Pampa são dos modelos favoritos dos exploradores urbanos e a campanha Ticket To Earth desta estação dá ainda mais relevância aos icónicos Pampa Hi, com a nova versão Pampa Hi TTE. Prontas para o verão, graças às gáspeas em algodão orgânico e cores suaves, as Pampa Hi TTE possuem ainda um fecho na lateral que facilita o calçar/descalçar.

Os novos PALLA ACE são uns ténis de cano baixo inspirados nos icónicos Pampa da Palladium, com design de diamante na lateral da sola de borracha. Moldados pela moda urbana, os PALLA ACE são ideais para quem não para de se mexer.

Outra novidade dentro da icónica gama Pampa são as novas Pampa Hi HTG Supply com gáspeas em algodão orgânico macio e detalhes que remontam à herança urbana da PALLADIUM, como o logotipo de borracha e apontamentos na traseira.

Uma ótima aposta para explorar a cidade com estilo, enquanto cuida do meio ambiente, graças ao algodão orgânico e detalhes em poliéster PET reciclado.