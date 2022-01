Ano Novo, acessórios novos. Seja na praia, numa viagem ou simplesmente no dia a dia, eles fazem a diferença em qualquer look e prometem acompanhar em todos os momentos, assim como a Havaianas.

Se já era fã do necessaire, não vai querer deixar esta novidade de fora: uma versão cheia de glitter, que está pronta para deixar os seus dias ainda mais brilhantes. Com o tamanho perfeito para levar a maquilhagem ou os teus essenciais do dia a dia, esta bolsa chega em preto e dourado.

Também há novidades para quem não vive sem a mini bag: três novas cores cheias de glitter. Onde quer que vá, este é o acessório que vai querer levar consigo. De tamanho único, a mini bag plus promete adaptar-se a todas as suas necessidades. Está disponível em preto, azul e dourado.

Recentemente, a Havaianas anunciou também o lançamento da nova versão da Street Bag, um dos acessórios favoritos dos influenciadores portugueses no último verão. Uma bolsa transparente, com uma alça que varia entre o preto e o branco, com três formas de uso: traçada, à cintura ou na mão. É unissexo.