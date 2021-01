Um ícone por si só, a Vans utiliza colaborações de design para prestar tributo a marcos culturais. Ao longo de 30 anos, a série “Onde Está o Wally?” desafia as crianças através da diversão, ensinando gerações sobre a atenção aos detalhes e incutindo o amor por viagens e aventuras.

Lançado em 1987, o icónico livro de ilustrações apresenta Waldo, ou Wally na versão portuguesa, um aventureiro vestido de forma distinta dos demais, que parte numa caminhada pelo mundo.

A mais recente colaboração da Vans é uma homenagem à clássica série, apresentando uma variada coleção de calçado e vestuário para homens, mulheres e crianças de todas as idades.

Vestido com uma camisola às riscas vermelhas e brancas, gorro a combinar e calças de ganga, o Wally é um aventureiro que nunca larga a sua fiel bengala mágica. Viajando para todo o tipo de locais à volta do mundo, Wally encontra-se várias vezes alegremente perdido no meio da multidão. Os leitores devem percorrer as ilustrações detalhadas para localizar o viajante escondido, proferindo a icónica frase: “Onde Está o Wally?”.

O clássico Slip-On é inspirado na famosa cena da praia do primeiro livro do Wally. Este colorido cenário exterior é sublinhado pela bainha da língua em vermelho e pela linha da sola lateral em azul, um esquema de cores que ecoa de volta ao estilo de assinatura do Wally.

A popular silhueta Era da Vans, apresenta-se em padrão total, com as personagens memoráveis de “Onde está o Wally?”. Os fãs internacionais vão ficar contentes com os Old Skool com a gáspea às riscas vermelhas e brancas, complementada com a Sidestripe branca e entressola impressa com versões internacionais da famosa série, incluindo em Francês “Ou est Charlie?”, o Holandês “Waar is Wally?”.

O modelo Old Skool é finalizado por cordões impressos com pontos de interrogação, que completam o tema. As crianças que estão muito ocupadas nas suas aventuras podem aproveitar os Old Skoool V Internacional, equipado com abertura em velcro.

A cena icónica da praia reaparece na t-shirt na coleção de criança. A camisola azul de manga curta apresenta um grande gráfico pesquisável, para desafiar os mais curiosos. Um boné em vermelho forte apresenta bordada a declaração “I Found Waldo” por cima de uma foto de grupo das cinco personagens principais da série.

Completando a coleção de criança, surgem duas camisolas de manga curta incluindo uma às riscas vermelhas e brancas com personagens do Wally estampadas, em conjunto com uma camisola de capuz e uma t-shirt com a assinatura das marcas “I Found Waldo” e “Off The Wall”.

Os amantes de aventuras podem encontrar a coleção Vans x “Onde Está o Wally” nas lojas Vans em todo o mundo e online em Vans.pt a partir de 12 de janeiro.