O que nos vem à cabeça quando pensamos na palavra “Gentleman”? Um homem de conduta irrepreensível, talvez associado a um estilo Dandy, que ganhou corpo no século XIX, e uma nova vida neste século. No universo Givenchy é um perfume mítico, criado em 1975, mas que em 2023 vai mais além com a mais recente novidade: o lançamento da fragância Gentleman Society.

Assim como no caso dos cavalheiros, por detrás de um conceito de sociedade exclusiva está o claim que a marca quer cada vez mais destacar. “Os tempos mudaram e os cavalheiros também. Hoje, a Givenchy imagina-os unidos dentro de uma Gentleman Society, contemporânea e disruptiva. Uma comunidade que reflete uma masculinidade plural e, decididamente, voltada para o futuro”, podemos ler no comunicado.

Benjamin Clementine pode ser sinónimo de artista, mas é também, a partir de agora, um rosto Givenchy e de Gentleman Society personificando valores como humildade, criatividade, “sermos nós próprios e questionarmos as regras quando as coisas não fazem sentido, mas sempre fiéis aos nossos compromissos”, afirma Madalena Vaz Pato, brand manager da marca, no lançamento desta novidade.

Foi esta atitude fora do comum que inspirou um perfume que pretende ser mais unificador do que qualquer outro. E de que forma? Através de uma fragrância amadeirada floral aromática que é muito mais suave do que aquilo que à partida consideramos ser uma fragância masculina. Apesar de ser mais ligada aos homens, a Givenchy abre também a porta para que qualquer pessoa, independentemente do género, posso usá-la.

“Os limites do que dizemos que é de homem ou mulher fazem cada vez menos sentido. Desde sempre que há mulheres que gostam de fragâncias masculinas e homens que gostam de fragâncias femininas. E está tudo bem”, resume a brand manager.

Criada pelas perfumistas Maïa Lernout e Karine Dubreuil, a fragrância contém matérias de melhor qualidade, escolhidas pelas suas propriedades olfativas únicas, bem como pela sua presença e durabilidade.

créditos: Divulgação

Em vez de aparecer o nome do perfume é uma placa metálica em relevo com o logótipo 4G’s, o símbolo da fragância o que a distingue de todas as criações Givenchy. Concebida como um sinal de união, este frasco é mais do que nunca um emblema de Gentleman Society.

A Gentleman Society Eau de Parfum está disponível nas capacidades de 60 ml (PVP 99,04€) e 100 ml (PVP 132,03 euros). A acompanhar está uma linha de banho que incluiu um gel de banho e dois desodorizantes (stick e spray), que completam o ritual da fragrância.