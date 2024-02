A nova linha de vestuário desenhada por Kim Jones para a Dior Homme incorpora um dos padrões mais emblemáticos da maison francesa: o cannage.

Para o verão de 2024, o diretor criativo da marca decidiu aplicá-lo numa grande multiplicidade de peças desenhadas para o público masculino, como são as camisolas de malha, cardigans, casacos compridos ou calças.

Em termos de cores o cinzento é o tom dominante, que é conjugado com rosa e bege, sendo que todas as propostas são confeccionadas em materiais como algodão, lã, caxemira e tweed.

"Afirmando uma nova identidade contemporânea, a arquitetura requintada do cannage está também presente em sapatos ampliados de pele acolchoada, como os buffalo loafers e os ténis B9S. Reinventado, este código Dior pontua a joalharia: numa série de peças orgânicas, é conjugado com mármore, prata e pérolas de água doce", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o motivo cannage foi inspirado no padrão de vime entrelaçado e tornado popular por Christian Dior nas suas criações de moda. Uma das mais famosas é a mala Lady Dior, criada pela maison francesa na década de 1990 e popularizada pela princesa Diana.