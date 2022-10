Para a próxima estação o designer traz-nos O Mais Belo Jardim do Mundo. Um encontro entre perfeição e imperfeição, que transcende as suas intemporais cores, texturas, perfumes e sons, que desperta em nós emoções fortes que restabelecem a nossa relação ancestral com a natureza.

O jardim é uma obra de arte que convida à contemplação e simultaneamente, o epítome de como formas, cores e texturas distintas podem juntar-se de forma harmoniosa criando uma visão cénica perfeita.