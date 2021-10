Durante as últimas estações, com os confinamentos da pandemia, Sophia kah concentrou-se em preços mais baixos. Mas, antecipando um reaparecimento pós pandemia, Sophia kah convidou a sua irmã Marta

para mostrar o sentido de ocasião da marca registada kah. Ambas as irmãs são designers preocupadas com a forma como atuam e suficientemente perspicazes para ler o estado deespírito do momento.

Esta coleção é uma carta de amor em relação a todas as coisas novas e belas que o futuro certamente trará, liberdade, viagens pelo mundo e diversão.

Vestidos compridos com mangas de balão, vestidos de cocktail curtos, na cor bordeaux e algumas ótimas reinterpretações dos fantásticos smokings, com tops expressivos e calças 3/4 de renda e cintura alta.

Veja as imagens da coleção: