Kaia Gerber, considerada um dos nomes mais promissores do mundo da moda, é dona de um guarda-roupa de fazer inveja onde os básicos parecem ter sempre um lugar de destaque.

No passado mês de novembro, a filha da supermodelo Cindy Crawford mostrou como é possível dar um toque moderno e cool a uma peça tão simples como o cardigan de malha.

Para um passeio por Nova Iorque, a it girl combinou um casaco de lã numa cor neutra, o cinzento, com umas calças azuis escuras e outro clássico em qualquer armário: um sobretudo de xadrez castanho.

Este look foi finalizado com duas peças chave: uns óculos de sol e aquele que é um dos ténis do momento, o modelo Samba da adidas na cor preta.

O cardigã com decote redondo e botões é da marca espanhola Mango e está à venda por 49,99€.

