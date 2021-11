Nesta época festiva, a Vault by Vans e o célebre artista Geoff McFetridge apresentam uma coleção cápsula vibrante de vestuário e calçado que encarna uma expressão criativa genuína e um estilo intemporal.

McFetridge aplica a sua assinatura e abordagem eclética a cinco silhuetas icónicas de Vans, num leque diversificado de estilos gráficos que demonstram o poder da imagem.

Nascido no Canadá e sediado em Los Angeles, o trabalho artístico de Geoff McFetridge abrange múltiplas formas - desde pintura de pontes, desenho, design gráfico/industrial, filme e têxteis. McFetridge recebeu o prémio Cooper-Hewitt Smithsonian National Design Award assim como a Medalha AIGA, ao produzir trabalhos para grandes clientes globais e galerias.

Com Vault by Vans x Geoff McFetridge, o artista celebra a sua relação com outro parceiro de longa data - a Vans - numa homenagem gráfica à cultura jovem.

"Como skater, tenho uma história pessoal próxima com a marca Vans", partilhou McFetridge. "Fiz vários projetos ao longo dos anos, mas esta coleção foi uma oportunidade para criar um microcosmo da minha história pessoal com a marca. O meu pensamento com projetos como este, é que eles podem ser abordados da mesma forma que se pode abordar a criação de uma peça de arte. Ambos crescem de um processo semelhante e, embora os resultados sejam diferentes, sentem-se como se fossem retirados do mesmo mundo".

Vault by Vans x Geoff McFetridge lidera com o modelo OG Authentic LX, apresentando uma série de recriações com tecidos selecionados das peças favoritas do artista, tais como: uma camisa que ele utiliza para pintar, a sua tote bag com 20 anos, as suas calças favoritas e um par de Vans que ele comprou durante as suas viagens de infância ao Japão.

Três versões únicas do OG Slip-On LX refletem uma abordagem semelhante; um par construído a partir de digitalizações das suas camisolas salpicadas de tinta e um estilo coberto de manchas, que tomam a forma de ícones que falam sobre o seu processo criativo. Os desenhos são criados a partir da sua história de vida, transmitindo-a com a ajuda de todos estes detalhes.

São dois os estilos adicionais que completam a oferta de calçado da coleção. O OG Style 38 NS apresenta ilustrações sob a forma de etiqueta do gráfico "Jump" de McFetridge e o modelo OG Lampin LX é decorado com um esboço minimalista, desenhado à mão, explorando figuras e formas.

Para encerrar a coleção, o vestuário inclui hoodies e sweats, chapéus, totes e meias - cada um com vários ícones do ''Mundo Inventado'' por Geoff McFetridge.

Vault by Vans x Geoff McFetridge estará disponível a partir de dia 2 de dezembro de 2021 em Vault by Vans retailers.

Para mais informações e onde comprar, visite The Drop List, um calendário dos lançamentos de produtos mais exclusivos da Vans.