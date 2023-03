Transverse é o nome da nova coleção de Nuno Baltazar. "É um exercício para a criação de diálogos visuais anacrónicos, que resulta do cruzamento de diferentes personagens, reais ou imaginárias, que paralelamente habitam o universo criativo Nuno Baltazar", lê-se no site da ModaLisboa. "É a proposta de um espaço de interceção enquanto lugar de reflexão sobre diferentes corpos, os seus contextos e novas perspetivas resultantes do questionamento sobre a sua estética e dos seus processos artísticos. Numa dialética subversiva em que desenraíza conteúdos religiosos e os contextualiza em novos corpos performativos, numa narrativa que cruza a cultura popular com a queer", acrescenta. Para a apresentação da coleção outono/inverno 2023/2024, Nuno Baltazar desenvolve um caminho oblíquo entre os seus elementos assinatura, sob uma nova perspetiva performativa em que desconstrói os seus próprios paradigmas. Os detalhes demi-couture são apresentados como protagonistas de uma narrativa em aberto, deixando aos intérpretes a possibilidade de improviso no camarim. Silhuetas oversized coexistem com estruturas de construção anatómica, apontamentos tridimensionais, mangas dramáticas e jogos de direito e avesso. Texturas secas em pontos tafetá e moiré e acolchoados contrastam com pailletes, crepes líquidos em cores planas ou prints leopardo. A paleta de cores também propõe a exploração de tons austeros como preto, café, conhaque e nude em total look ou composições anacrónicas com azul-inglês, prata e amarelo.

Veja as fotos da nova coleção

A 60.ª ModaLisboa terminou no domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo foram apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, houve uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.