Esta foi uma semana de muito frio em Portugal, motivo pelo qual os looks invernais saíram do armário e foram as escolhas de grande parte dos famosos.

No caso de Tânia Ribas de Oliveira, as peças mais quentinhas estiveram presentes em cada um dos cinco looks eleitos pela apresentadora para a sua semana diante do programa 'A Nossa Tarde' - da RTP1.

Terminada a semana de trabalho, a apresentadora quis saber qual o look preferido os espetadores.

Veja as imagens na galeria e escolha o melhor.

Leia Também: #VermelhoEmBelém. Por que estão tantos famosos a usar batom vermelho?