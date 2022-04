Depois do sucesso da coleção anterior, a Vintage For A Cause volta a apostar numa coleção de pijamas que acaba de chegar à sua loja online, em padrões alegres e cores vibrantes.

São três os padrões desta coleção - Bloom, Savannah e Flourish - que se desdobram em dois modelos, um de camisa e calça e outro de camisa e calção curto (outra novidade desta coleção).

A economia circular, na essência da marca desde 2012, está presente na reutilização de tecido certificado 100% viscose e com um preço justo que varia entre 34.99€ e 36.99€ (os detalhes do preço poderão inclusive ser consultados em cada peça na loja online da marca).

A coleção está disponível nos tamanhos S,M e L com stock limitado. Em encomendas até dia 1 maio, a marca oferece um scrunchie do mesmo tecido, que poderá ser um excelente presente para as mães e para as filhas.