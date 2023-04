1. O bálsamo de lábios vicia

Não é verdade! O cuidado para os lábios é muito importante, uma vez que possuem poucas glândulas sebáceas, contrariamente a outras regiões do corpo. Consequentemente, secam mais depressa e requerem auxílio no tratamento. Aquilo a que nos habituamos é ao efeito revigorante e à sensação agradavelmente suave e sedosa que nos faz recorrer mais vezes ao batom.

2. A maquilhagem obstrui os poros

(Já) não é verdade! No passado, foi realmente assim, pois os produtos de maquilhagem continham farinha de arroz, o que obstruía os poros e deixava impurezas na pele. Atualmente, a maquilhagem apresenta uma textura muito mais leve. Além disso, é importante limpar sempre o rosto em profundidade para que a pele possa respirar e ser renovada durante a noite.

3. Muita água evita a pele seca

Infelizmente, não é verdade! Se assim fosse, já não precisávamos de mais produtos de tratamento hidratantes. Naturalmente, beber uma quantidade suficiente de água é muito bom para o organismo, que, por sua vez, acaba por utilizar a hidratação para as funções vitais. Porém, a pele só terá um aspeto brilhante e saudável se for bem hidratada e se o tecido conjuntivo estiver firme.

4. Tomar banho seca a pele

Não é totalmente verdade, já que depende sempre da temperatura da água e da duração do banho. Quanto mais quente a água e mais tempo se passar no banho, mais desagradável se torna para a pele. No entanto, desde logo a pensar na poupança de água, a limpeza do corpo no banho deveria recair, primeiramente, sobre um gel de banho hidratante e delicado.

5. A pele oleosa tem de ser limpa com frequência

Não é verdade! Para quem tem pele oleosa, uma limpeza frequente significaria precisamente o contrário, ou seja, a pele ficaria ainda mais oleosa. Na maioria das vezes, uma secreção sebácea excessiva deve-se a questões genéticas ou a um equilíbrio hormonal alterado – a limpeza tem de ser natural, mas não com maior frequência do que na pele normal ou mista.

6. Uma esfoliação diária torna a pele particularmente suave

Não é verdade! Aqui também se aplica o lema: menos é mais. Uma esfoliação até duas vezes por semana chega perfeitamente, mais que duas vezes castigaria desnecessariamente a pele e provocaria vermelhidões, irritações, chegando mesmo a secá-la.

7. À sombra não é necessária qualquer proteção solar

Não é, de todo, verdade! Isto porque os raios UV, perigosos para nós, penetram não só nas nuvens com o céu coberto como ainda atravessam o guarda-sol. Por isso, é absolutamente imprescindível recorrer a uma proteção solar de qualidade.

8. Lavar diariamente o cabelo impede o aparecimento rápido da oleosidade

Não é verdade! Lavar frequentemente o cabelo nem estimula nem reduz a secreção sebácea. Essencial no cuidado capilar é a escolha de um champô suave capaz de cuidar do cabelo e de o manter macio.

9. Os desodorizantes bloqueiam o próprio odor corporal

Não é verdade! Por norma, o suor em si não tem cheiro, o odor desagradável só ganha forma quando entra em contacto com as bactérias. Os desodorizantes têm a missão de impedir esse odor por um determinado período.

10. Os cosméticos naturais não causam reações alérgicas

Não é verdade! Cada vez se ouve mais que quem utiliza cosméticos naturais ou à base de produtos frescos não pode ter reações alérgicas aos mesmos, já que as substâncias são, precisamente, naturais. À primeira vista até parece lógico, mas só o é parcialmente, pois também existem muitas substâncias naturais como arnica, camomila ou óleos essenciais que podem atuar como alergénios. Por norma, é possível ter reações alérgicas a qualquer substância, seja ela natural, química ou sintética. No entanto, isso nada diz sobre a qualidade do produto.