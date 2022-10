Nesta colaboração com a Tintex Textiles, desafiaram-se as fronteiras e os limites do material têxtil na produção das formas, recortes, sobreposição, construção e criação de superfícies, desfazendo malhas e transformando-as em fio.

"Em consonância com os valores de sustentabilidade da Tintex, além da utilização de malhas em stock reaproveitou-se o que é considerado lixo: golas com defeitos; sobras e restos de produções e encomendas; testes de produção, etc., para grande parte das peças criadas", explica a ModaLisboa no seu website.

É novamente incorporada nas criações a técnica de estampagem manual e tradicional do Bordado Madeira, com a ajuda da Bordal, Casa de Bordados e Fábrica Madeirense. Além da utilização dos seus desenhos antigos e históricos, foi cedida a “tinta azul” especial desta casa, mistura criada em colaboração com o Laboratório da Universidade da Madeira, para a produção de uma pasta mais natural e sustentável.