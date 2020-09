David Garrett e Thomas Sabo unem-se novamente na nova campanha para o outono/inverno de 2020. Desde o início de setembro que o violinista internacional apresenta-se como a imagem da coleção intitulada Rebel at Heart.

Amigo de longa data da marca, o músico representa na perfeição o look individual da coleção Rebel at Heart.

“A minha ligação com a Thomas Sabo é algo que cresceu ao longo dos anos. É por isso que estou tão feliz por trabalhar com a marca novamente. As joias rebeldes estão comigo todos os dias e combinam perfeitamente com o meu gosto ", diz David Garrett.

A alma da nova coleção Rebel Kingdom é um reino de joias rebeldes inspiradas na fantasia moderna, marcada pelo mais profundo simbolismo e força.

Conheça a coleção de joias Rebel at Heart:

As joias da coleção agora estão disponíveis exclusivamente nas lojas da marca e também online em www.thomassabo.com.

O novo álbum crossover de David Garrett, "Alive - My Soundtrack", será lançado em outubro.