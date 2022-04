Com um conforto que nos garante sempre uma experiência sensorial, as novas propostas da marca de moda e lifestyle da Califórnia, UGG, vão cativar pela sua diversidade, com sandálias e ténis em materiais Premium que vão do estilo mais minimalista ao mais irreverente.

O apelo a uma vida hedonista e descontraída está presente nesta coleção… porque quem conhece o conforto da marca norte-americana não vai abdicar de ter este pequeno luxo que transmite a eterna sensação de estarmos sempre em modo off-duty.

Conhecida por apresentar modelos arrojados a marca volta a apostar em sandálias-statement como as Maxi Slide que surgem em tons pastel ou cores vibrantes com o logo da UGG, sola em plataforma, gáspea acolchoada super macia e palmilha em pelo, perfeitas para usar na entrada da primavera e para um andar sobre nuvens.

O design minimalista e a construção mais artesanal está presente nos modelos mais clássicos, onde se destacam os materiais mais orgânicos como a pele, o nobuck e a juta nas solas. As silhuetas são variadas sendo possível optar por sandálias com salto em cunha, ou simplesmente rasas, com um look gladiadora, igualmente muito confortáveis, femininas e fáceis de conjugar com uma variedade de coordenados.

A linha de ténis da UGG simboliza o estilo californiano pela sua silhueta desportiva e forma de calçar tão easy-friendly. A opção por materiais respiráveis é excelente para a estação quente e as solas mais robustas e amortizáveis, um convite a longos passeios.

As sandálias em pelo Fluff Yeah Slide, revelaram-se um caso de sucesso e regressam nesta estação com novos designs e cores marcantes, onde se integra na perfeição a paixão pela tendência Néon.

Com a mesma silhueta, as Sport Yeah são uma novidade da coleção primavera-verão, com o seu material 100% à prova de água, e podendo ser usadas como sandálias ou como chinelo, caso se opte por retirar o elástico que se ajusta ao calcanhar.