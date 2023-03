Gonçalo Peixoto iniciou a sua formação em Design de Moda em 2012, em Guimarães, e posteriormente licenciou-se na ESAD, em Matosinhos. Desde o início dos seus estudos, revelou ser um jovem artista apaixonado, impulsionado pela sua paixão por moda e pela sua necessidade de criar. As suas coleções têm atraído a atenção de várias lojas de moda conceituadas, bem como de revistas de moda e outros artistas. Em setembro de 2017, Gonçalo Peixoto apresentou a sua primeira coleção em desfile durante a London Fashion Week. Em março de 2018, integrou o calendário oficial da ModaLisboa, onde passou a apresentar sazonalmente as suas coleções.

Veja as fotos da nova coleção

A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.

As exposições e o ‘lounge’ podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.