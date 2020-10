- Este ano a ModaLisboa e a Altice Portugal lançam três novas plataformas digitais criadas de raiz para chegar a #MAIS pessoas: uma aplicação móvel, uma aplicação TV para clientes MEO, e um microsite. Serão três pontos de emissão versáteis que transmitirão, em direto, todos os desfiles e happenings do evento, cobertura de bastidores com entrevistas e ainda um panorama geral do dia a dia desta Semana de Moda diferente.

- Cada emissão digital será conduzida por um Embaixador: Cleo Tavares, Rui Maria Pêgo, Renato Duarte e Catarina Palma serão os rostos, as vozes e a vida desta cobertura.

- Para além desta transmissão em direto, as três plataformas disponibilizarão, de forma livre e gratuita, conteúdos exclusivos criados antes e durante o evento, numa programação imersiva pensada para oferecer a todos os que não se encontram presencialmente uma experiência a 360º.

- No microsite (acessível em modalisboa.pt) e na app mobile (disponível para IOS e Android), ambos bilíngues, será possível ouvir playlists quando as passerelles estiverem em silêncio, ver vídeos inéditos dos designers ModaLisboa e conteúdo curado que toca em cultura, sustentabilidade, arte e futuro. É ainda possível agendar que desfiles que pretenda ver em direto, criando um calendário próprio e recebendo notificações push para que não os perca; guardar as imagens e os vídeos favoritos num mural individual.

- Nos dias 10 e 11 de outubro, das 11H às 19H, os Jardins do Parque Eduardo VII, que vão contar com o espaço RESORT que vai contar com um calendário próprio, vão receber a apresentação das novas coleções da WORKSTATION DESIGNERS.

- Aqui também vai ter lugar a exibição da primeira fase do concurso SANGUE NOVO. Recorde-se que, pela primeira vez na sua história, não será um desfile e em vez disso, o público verá as peças do amanhã em vídeo, numa experiência digital que responde aos tempos que vivemos e aos que prevemos viver. Nesse mesmo dia, o júri anunciará os cinco designers que passarão à fase seguinte. Cada finalista receberá um prémio monetário de 1000 euros - e apresentará uma nova coleção em março de 2021. Só então é que o painel de jurados elegerá os vencedores do Sangue Novo.

- Para além da apresentação de OLGA NORONHA, vai decorrer a entrega de dois dos prémios: o Prémio ModaLisboa x The Feeting Room e o Prémio ModaLisboa x MOCHE (que consiste na atribuição de uma bolsa de €1500 com o objetivo de alavancar a carreira do designer, gerida por ele e pela Associação ModaLisboa).

- O ponto central do RESORT é, sem dúvida, a led wall MODALISBOA MAIS onde o público poderá assistir, em direto, aos desfiles que decorrem nos outros jardins do Parque Eduardo VII. Existem ainda food trucks (Cervejaria de Rua, Licor Beirão, Piadinas Zanotta e Bogani), sendo que a entrada será limitada à lotação do espaço, e requer um registo que dará acesso a estes dois dias do evento.

- As Fast Talks e Designer Talks regressam online, em todas as plataformas digitais, e onsite, no espaço Resort, nos dias 10 e 11 de outubro.

- Este ano o WONDER ROOM chega em versão digital e será uma montra de produtos curados pela ModaLisboa, tanto de marcas portuguesas de design como de peças dos criadores da Lisboa Fashion Week. É um mural conceptual, com uma escolha cuidada, e com peças customizadas ou a preços especiais, que reencaminha o consumidor para a loja online do designer ou marca, onde se efetua a compra direta. No espaço RESORT, o WONDER ROOM continua a assumir a sua forma clássica, com marcas convidadas pela ModaLisboa.

- Em sintonia com o arranque da 55ª edição foi lançada a A GOW PUBLIC aliou-se à ModaLisboa na ativação de uma ferramenta de See Now, Buy Now, que permitirá ao público adquirir as peças apresentadas por alguns dos designers MODALISBOA MAIS. Quando, depois do livestream, o vídeo de desfile for lançado nas plataformas da Lisboa Fashion Week (ModaLisboa.pt e na app mobile, para IOS e Android), os looks disponíveis para compra imediata estarão sinalizados, serão clicáveis e reencaminhar-nos-ão para as lojas online dos criadores.

Consulte o calendário de desfiles aqui.