Especialista na menopausa há 30 anos, além do lançamento de novas referências para a peri e pós-menopausa, a Vichy pretende partilhar conhecimento e estar ao lado das mulheres, através de diversas iniciativas.

Neste sentido, na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, das 21h às 22h30 irá desenvolver 3 workshops – de Skincare, Maquilhagem e Cabelo – para mulheres na menopausa.

O evento irá contar com uma transmissão digital (que ficará disponível para visualização posterior) no grupo Movimento Menopausa Divertida Portugal (um grupo de Facebook com mais de 25 mil membros), em que todas as mulheres poderão descobrir mais sobre os efeitos da Menopausa na pele, dicas para tirar o melhor partido da maquilhagem e ainda para ter um cabelo sempre cuidado, com o apoio da L’Oréal Profissionnel.

PROGRAMA:

21h00 Abertura – Cristina Mesquita Oliveira (MMDP - Movimento Menopausa Divertida Portugal) & Beatriz Queiroz (Product Manager Neovadiol - Vichy)

21h15 Workshop de Skincare – Sara Valente (Farmacêutica e Formadora Vichy)

21h40 Workshop de Maquilhagem – Vanessa Kuzer (Maquilhadora Profissional)

22h05 Workshop de Penteados & Cabelo – Letícia Bugarin (L’Oréal Professionnel)

22h30 Encerramento