Embora a marca mantenha referências ao estilo “grunge” dos anos 1990 e à ganga que a distinguiu no início da carreira, no desfile em Londres mostrou vestidos e conjuntos coloridos com recurso a cetins e rendas.

"Foi uma coleção muito planeada a pensar neste regresso a Londres”, afirmou Marta Marques à agência Lusa, que falou de "quatro anos atípicos” devido à pandemia COVID-19.

A Marques’Almeida, criada por Marta Marques e Paulo Almeida, foi lançada oficialmente em 2011 e, desde o início, foi presença constante na Semana da Moda de Londres.

Em 2020 a pandemia COVID-19 forçou a Semana da Moda de Londres a passar para um modelo virtual, no qual os estilistas portugueses participaram em vídeo e em forma digital.

Durante este período, Marques e Almeida, que já tinham começado uma família juntos, regressaram a Portugal “sem planear".

“Acabou por funcionar muito bem. Se tivéssemos ficado em Londres, tínhamos ficado sentados em cima das mãos, sem nos conseguir mexer. Em Portugal conseguimos trabalhar muito de perto com os nossos fornecedores e ajudá-los a eles a manter as portas abertas - e eles a nós”, contou Marques.

Apresentação da coleção Outono/Inverno 2023 da dupla na Portugal Fashion Week créditos: Lusa

Durante o período mais crítico, desenharam coleções com base nos tecidos que as fábricas tinham em armazém e iniciaram outros projetos, como uma linha de roupa infantil e uma recolha de técnicas tradicionais, como a tapeçaria, com o objetivo de as integrar na moda.

Neste momento, os departamentos criativo, de comércio eletrónico e de marketing estão em Portugal, onde já tinham toda a parte da produção, enquanto em Londres funciona a parte de logística, vendas e finanças.

Na capital britânica está também uma agência de vendas que faz ‘showrooms’ da Marques'Almeida quatro vezes por ano em Nova Iorque e Paris.

"Por razões pessoais, com filhas pequenas, era muito mais difícil andar de um lado para o outro. Antes tínhamos a base aqui e íamos cada dois ou três meses a Portugal, agora temos a base em Portugal e voltamos aqui alguns meses”, explicou Marta Marques.

Nos últimos anos reforçaram os laços com o país, integrando os desfiles da Portugal Fashion, e em 2023 fizeram uma parceria com a marca de cosméticos Boticário para vestir a atriz Sara Matos na cerimónia dos Globos de Ouro, que também participou no desfile da dupla esta segunda-feira.

Sara Matos na passerelle da Semana da Moda de Londres

"Enquanto estivemos em Portugal, aumentámos a nossa família, mas também conhecemos pessoas fabulosas e inspiradoras e conseguimos fazer parcerias que nos permitiram voltar aqui, como foi o caso da Boticário, que nos ajudou imenso”, adiantou Paulo Almeida.

Depois de quatro anos “atípicos”, o regresso à Semana da Moda de Londres foi quase como “voltar a casa”, reconheceu.

“Assim que começámos a falar sobre voltar, abriram-nos as portas completamente. Temos uma rede e uma comunidade aqui muito forte que nos apoia”, disse Marta Marques.

A Semana da Moda de Londres, que celebra o 40.º aniversário, começou na sexta-feira e encerra esta terça-feira, dia 20 de fevereiro.