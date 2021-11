Para este outono/inverno, a Le Mot deixou-se inspirar pelo romance e pelas histórias de amor para criar uma coleção com peças únicas, seguindo o estilo francês simples e sofisticado que já lhe é característico e que já conquistou muitas portuguesas.

Avec amour foi o nome escolhido para este novo lançamento onde se destacam duas t-shirts que surgem com novos estampados: la vie est belle, com as letras centradas em lilás, e avec amour, que num contraste com os tons rosa presentes no coração ao peito e na expressão nas costas, assume-se como uma ode ao amor.

Esta estação regressa também um dos modelos clássicos da marca: a sweatshirt amour fou (que significa amor louco) com riscas azuis à marinheiro e que foi um dos pontos de partida que deu o mote para esta nova coleção.

"O amor é a força que nos move. É o que nos faz acordar de manhã. É o que nos faz querer ir mais longe, criar mais, ser melhores. É aquilo que alimenta a nossa imaginação. É o que nos faz rir, é o que nos faz chorar. É o que nos dá esperança. Está em todo o lado, especialmente nas pequenas coisas. A paixão que nos assola pela noite dentro, os abraços matinais, o beijo que nos dão quando chegamos a casa, o primeiro sorriso de um bebé, os nossos pais de mãos dadas, o abraço dos nossos avós, os amigos a rirem-se juntos à mesa de jantar, um telefonema de longa distância só para dizer "amo-te". Somos românticos no coração. Esta coleção é um tributo a todos os amantes que, como nós, acreditam que o amor torna a vida mais bonita. Porque tudo é melhor quando é feito avec amour", explica Susana Santos, fundadora da marca em comunicado.

Os jardins e as paisagens bucólicas de Sintra foram o cenário escolhido para a campanha publicitária outono/inverno 2021. É de salientar que todas as peças são 100% algodão orgânico, desenhadas e produzidas em Portugal.

Avec amour está à venda online e os preços variam entre os 44 e os 80 euros.