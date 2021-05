“Come out” surge da expressão ‘Come out of the closet’, a metáfora perfeita para o que o verão da Foursoul pretende transmitir: liberdade!

Liberdade dos tempos, dos géneros, das etnias e das identidades. O desejo atual de libertação e desconfinamento, personificados na vontade, cada vez maior, de tirar as roupas do armário e mostrá-las orgulhosamente na rua.

Uma linha de vestuário eclética, pensada para todas as mulheres que lutam pela emancipação da opressão, a afirmação de identidade e onde há lugar para arriscar e agir como elas próprias.

Foursoul Verão 21 créditos: Foursoul

Inspirada na riqueza de padrões e tonalidades, como os beges, verdes, azuis e lilás, que remetem para o povo Africano, a nova coleção caracteriza-se por uma abordagem mais natural e orgânica da industria da moda.

O uso de matérias-primas como o algodão e o linho, conferem um toque mais leve aos looks da estação e acrescentam textura. Juntam-se as silhuetas largas e soltas que estilizam e libertam as formas e movimento femininos.

Peças confortáveis e versáteis, que trazem a frescura que os dias de maior calor pedem, numa combinação perfeita entre sporty e streetwear.

Uma coleção que reflete o processo contínuo de regeneração e evolução da Foursoul e espelha com exatidão o ADN da marca, que incentiva todas as mulheres a revelarem o melhor de si.

A assumirem cores, estilos e padrões; misturas ousadas e combinações irreverentes; formas largas sob formas justas; o estilo sporty fundido com o casual e o feminino com o masculino. A assumirem o seu próprio estilo e a libertarem-se este verão.