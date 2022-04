A two to woo é uma marca de roupa de maternidade, desenhada e produzida em Portugal, que nasceu com o propósito de criar essenciais confortáveis, versáteis e duradouros.

As suas peças são para ser usadas tanto no período de gravidez e pós-parto, como também noutros momentos, sobretudo para quem tem uma vida ativa com crianças.

A primeira coleção cápsula da marca é composta por duas peças essenciais, uns leggings e uma saia preta, produzidos com tecidos sustentáveis de qualidade superior. Todas as peças são fáceis de vestir e de combinar com outras já existentes no armário, permitindo criar looks mais formais ou casuais.

"É provavelmente a roupa mais confortável que alguma vez vai vestir"

Feitas à base de uma mistura de modal e elastano, as peças da two to woo são suaves, proporcionando proteção e total liberdade de movimentos. Os artigos vêm sem etiquetas e sem embalagens de plástico, para evitar qualquer desconforto e desperdício.

"Somos a favor de qualidade acima de quantidade"

Tecidos desconfortáveis, fibras sintéticas, costuras que incomodam e elásticos que apertam não combinam com aquilo que a marca faz. O objetivo é procurar tecidos sustentáveis de qualidade superior, que mantêm as suas propriedades mesmo depois de passarem por várias lavagens. Compra agora, dura para sempre.

Estilo individual

"Achamos importante dar espaço àquilo que nos distingue individualmente. Os nossos artigos são essenciais diários que funcionam como base para misturar e conjugar com outras peças já existentes no armário, permitindo criar looks mais formais ou casuais", afirma a marca.

Consumo consciente

A gravidez não tem de significar uma renovação de todo o guarda roupa e a roupa pré-mamã não precisa de ser apenas temporária e pode ser utilizada noutros momentos.

As peças too to woo adaptam-se aos diferentes estágios de gravidez e continuam a servir durante o período de amamentação, pós parto e numa vida ativa com crianças. Assim poderá maximizar a sua compra ao longo de muito tempo.

Produção sustentável

"Produzimos 100% em Portugal, com parceiros em quem confiamos e que partilham da nossa visão de sustentabilidade e responsabilidade social".

A produção é feita em pequenas quantidades e com métodos que preservam e respeitam o meio ambiente. Todos os fornecedores garantem uma política de respeito e valorização dos seus trabalhadores e de igualdade de oportunidades.