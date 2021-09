A marca portuguesa de denim sustentável My Fair aposta em materiais eco friendly, defendendo políticas Fair Made & Crafted e People Matters.

As propostas da marca são muitas: jeans de vários estilos e tons, hoodies em várias cores e casacos de ganga em cru, oversized ou com apontamentos nas costas.

Apresenta, ainda, uma alternativa mais sustentável aos típicos shopping bags. Todas as peças da coleção são intemporais, de qualidade e confortáveis.

A marca nacional aposta, também, na sustentabilidade. Ao promover um ambiente de trabalho justo e seguro para os seus colaboradores e ao utilizar materiais eco friendly, a My Fair by Just.O procura fazer parte de uma indústria da moda cada vez mais consciente.

Acompanha todos intervenientes no processo de produção e usa algodão Candiani, obtido através de processos mais ecológicos e com a certificação BCI (Better Cotton Iniciative).

As peças da My Fair estão disponíveis online e em lojas selecionadas. Lançada em 2019, é totalmente produzida em Portugal.