Vinte anos depois da invenção dos tijolos de henna, a marca Lush - que inventa, fabrica e destribui cosmética fresca e feita à mão - decidiu desenvolver uma nova fórmula de forma a oferecer tonalidades mais vibrantes, uma melhor cobertura e uma fácil aplicação em casa.

A henna - que é planta nativa do Médio Oriente - apresenta-se como uma alternativa natural à coloração sintética e que funciona como um verniz no cabelo dando-lhe brilho de cor sem danificar os fios capilares. Todos os blocos são 100% naturais, feitos com a mais fina henna da Pérsia, manteiga de cacau orgânica de comércio justo e ingredientes selecionados para formar os cinco tons diferentes.

Outra das novidades é o lançamento de uma nova tonalidade específica para cabelos loiros e claros - o Vénitien Henna -, que se vem juntar ao rouge henna, noir henna, marron henna e brun henna.

A henna sólida está disponível no site da marca por 21,50 euros.