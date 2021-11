Nascida em 1970 em França, no meio da revolução de ideais de liberdade e autoexpressão, o seu fundador, Daniel Raufast, concebeu o seu sonho de desenhar sapatos para os mais jovens.

Depois de observar, enquanto estava parado num semáforo, que a grande maioria destes andavam descalços em plena avenida, juntou todos os seus sapatos que tinha criado até à altura e visitou as boutiques mais notórias de Paris à procura de os vender.

As gerações mais novas apaixonaram-se completamente pelos Kickers, o seu design pouco convencional foi capaz de atrair multidões, os jovens tinham encontrado finalmente calçado com que se identificassem.

Assim nasce a Kickers, o reflexo de uma geração que definiu um novo estilo de vida, e hoje os valores pilares da marca são autenticidade, irreverência, criatividade e liberdade.

créditos: Kickers

O calçado distingue-se pela qualidade de fabrico e materiais, rege-se por princípios eco-friendly e pelo design jovem com alguns modelos icónicos que fazem parte da história da marca. Kicklegend, Legendiknew, Orilegend e Meetkiknew são alguns dos clássicos da marca.

Sempre ligada às artes performativas, em especial à música, a Kickers distingue-se também por alguns elementos de inovadores que definem a sua identidade. Criou um sistema para os mais pequenos distinguirem os pés, com uma rodinha vermelha na sola do sapato do pé esquerdo e uma rodinha verde no sapato do direito. A etiqueta em forma de flor e o logo gravado na parte exterior são outros elementos que fazem parte da essência visual da marca.

créditos: Kickers

À medida que os anos foram passando, o sucesso da marca cresceu significativamente. Em menos de 10 anos grande parte dos seus modelos tornaram-se clássicos na indústria e vendem atualmente para mais de 70 países.

Agora a marca está finalmente disponível em Portugal, com a coleção de Homem (do tamanho 40 ao 44), Mulher (do tamanho 36 ao 40) e Criança (do tamanho 20 ao 34).

créditos: Kickers

Pode ficar a conhecer os modelos mais icónicos e toda a coleção FW21 na loja online em kickers.pt.