Com uma rede de 56 lojas a nível ibérico, a Lion of Porches inaugurou um novo espaço em Lisboa.

Situada no 1º piso do Alegro Alfragide, é uma loja ampla e luminosa, onde é apresentada uma nova imagem e onde todos os pormenores são pensados. Sob uma estética minimalista, com expositores suspensos e combinando texturas e materiais como o metal e a madeira sem perder a sua forte identidade de inspiração britânica.

“A abertura desta nova loja, vai ao encontro da estratégia de expansão da marca. Apesar de estarmos num ano de enormes incertezas, continuamos a apostar na consolidação da marca e no reforço da presença da Lion of Porches a Sul do território Português”, refere a Alexandra Calado, Diretora de Marketing da marca em comunicado.

A marca, de inspiração britânica dedicada à moda masculina e feminina, continua a apostar na expansão da sua rede comercial em Portugal, onde conta atualmente com 40 lojas monomarca e dois corners no El Corte Inglés.