Como um ícone americano de direito, a Vans usa as suas colaborações para prestar homenagem à cultura americana. Por mais de 30 anos, a série televisiva “Os Simpsons”, tem sido um parte integrante da cultura pop, fornecendo insights hilariantes da vida das famílias suburbanas.

Esta estação, a Vans homenageia “Os Simpsons” com uma coleção de calçado, vestuário e acessórios, que celebram momentos icónicos desta série histórica.

A coleção Vans x Simpsons celebra a família Simpson (Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie) com referências que os fans irão apreciar. As peças-chave da coleção incluem o Sk8-Hi e Men’s Chukka Pro. A família completa surge no exterior dos Sk8-Hi, com o icónico padrão checkerboard na zona média do modelo, em tons de azul e amarelo.

O Men’s Chukka Pro presta tributo ao Bart Simpson, que aos 10 anos é já o rei das partidas. Uma silhueta do crânio do Bart aparece na lateral do modelo. The Bart Chukka Pro é reforçado com Vans’ Duracap que facilita os truques em cima do skate. As partidas do Bart influenciam ainda o pack Sk8-Low, que apresenta na lateral média a tag “El Barto”, assim como um autorretrato grafitado.

A oferta de calçado fica completa com mais oito modelos que prestam homenagem aos vários personagens Simpsons. Moe e os Bouviers ocupam a paleta dos Old Skool, enquanto o Scratchy surge no modelo Era.

A Lisa protagoniza uns Sk8-Hi em lavanda, enquanto o Mr. Plow reside nos Sk8-Hi tem. O Slip-On Pro e a sandália Slide-On inspirados nos famosos donuts rosa do Homer Simpson, terminam esta coleção.

Com a linha de vestuário, os fãs do programa encontrarão uma variedade de modelos, tanto para homem como para mulher.

Para as opções masculinas, a t-shirt de manga curta apresenta o logo no peito e a família completa nas costas, como tributo ao famoso sofá dos Simpsons.

A coleção apresenta ainda um hoodie em branco e preto, ambos com toda a família Simpson e os logos nas mandas. De salientar é o hoodie inspirado em Bart, com a sua caveira nas costas e peito.

A t-shirt de manga comprida Simpsons surge com a designação “El Barto” grafitada e a de manga curta (um exclusivo Pro-Skate) está coberta das caveiras e ossos do Bart Simpson.

A coleção Vans x Simpsons estará disponível a 07 de agosto de 2020, em lojas selecionadas e online.