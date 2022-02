A David Yurman, principal marca de joias de luxo dos Estados Unidos, anuncia a sua primeira campanha da marca sob a liderança do recém-nomeado presidente da empresa, Evan Yurman.

A campanha de 2022 representa ainda outro marco para a joalharia, apresentando a primeira dupla de celebridades embaixadoras da marca David Yurman: Scarlett Johansson e Henry Golding.

A campanha, oportunamente intitulada "Come Closer" ("aproxime-se", em tradução livre), celebra a alegria da proximidade e da conexão nos nossos tempos desafiantes, exibindo imagens intimistas de duas das celebridades mais reconhecidas do mundo tendo como pano de fundo a eterna inspiração e lar da David Yurman, a cidade de Nova Iorque.

"Após anos de separação para muitas pessoas – muito mais tempo do que qualquer um de nós poderia prever – todos ansiamos por nos conectarmos", disse Evan Yurman. "'Come Closer' é um apelo para todos nós aproveitarmos o quotidiano, em que momentos simples com familiares e amigos são inesperados e belos."

Ao idealizar a campanha, havia apenas uma opção para Evan Yurman em termos da sua celebridade do sexo feminino

"Scarlett é a personificação da mulher David Yurman. Uma nova-iorquina nativa no auge da sua carreira, Scarlett é uma mulher que faz o seu próprio caminho. Não aceita não como resposta e não tem medo de assumir a sua posição e o que é certo", disse Evan Yurman. "Ter a oportunidade de trabalhar com uma força como Scarlett para criar imagens tão honestas, profundas na sua falta de pretensão e artifício, é uma honra."

Para a campanha "Come Closer", a mãe, fundadora, vencedora de um Tony e atriz indicada duas vezes ao Oscar, Scarlett foi fotografada pelo famoso fotógrafo de moda Lachlan Bailey e produzida por Anastasia Barbieri.

A série de dez imagens e um curta-metragem apresenta uma Scarlett Johansson relaxada, como poucos tiveram a oportunidade de vê-la, cantarolando e cantando a icónica música de Sinatra "New York, New York".

As imagens e o filme foram feitos no The Carlyle de Nova Iorque, um hotel Rosewood, e no seu famoso Bar Bemelmans, um local que atrai personalidades dos setores criativos e culturais da cidade.

"Tendo crescido em Nova Iorque, sempre me senti conectada com a David Yurman – eu via os seus lindos anúncios a preto e branco em todas as minhas revistas de moda favoritas", disse Scarlett. "As joias Yurman e os seus designs sempre incorporaram Nova Iorque para mim – ousadas, atuais e com um toque de modernidade. Quando Evan me procurou com esta oportunidade e partilhou a sua visão para a campanha, já me senti tão ligada à marca, que tudo se encaixou naturalmente."

Com a decisão de apresentar o primeiro embaixador do sexo masculino da marca, Henry Golding brilhou

Já exibindo as qualidades enigmáticas do homem da David Yurman, a história de Golding com Nova Iorque é de perseverança e identidade.

"Henry incorpora a paixão e coragem do homem da David Yurman. É extremamente talentoso, cheio de princípios e viajado, mas de todos os lugares incríveis que visitou e depois de tudo o que conquistou, é o espírito da cidade de Nova Iorque que continua a chamá-lo de volta", disse Evan Yurman.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Henry na família David Yurman e apresentá-lo como o rosto da categoria masculina, estreando na nossa nova campanha, que partilha as maneiras às vezes tranquilas que apenas a cidade de Nova Iorque tem para atrair uma pessoa de volta."

Henry Golding créditos: David Yurman

Para a "Come Closer", o pai, defensor e ator mundialmente famoso Henry Golding foi fotografado pelo fotógrafo de moda Lachlan Bailey e produzido por George Cortina. A série de dez imagens e uma curta-metragem, que apresenta um Henry Golding sofisticado e elegante, foi feita no Casa Cipriani - o novo clube privado e hotel emblemático na orla, no epicentro da cena criativa de Nova Iorque - e também no icónico hotel The Carlyle.

"Há um magnetismo na cidade de Nova Iorque e uma tenacidade entre os nova-iorquinos que é difícil de descrever, mas que é contagiosa mesmo assim. Tive a sorte de visitar a cidade muitas vezes por razões pessoais e profissionais, e a cada vez tenho mais e mais uma sensação de pertença", disse Henry. "A David Yurman é uma prova do património e dos valores da cidade, e estou honrado por ser o rosto de uma marca cujas obras intemporais de autoexpressão continuam a nos conectar a todos."

Em 2022, a David Yurman continuará a apoiar o seu Unity Fund, criado em maio de 2021 em parceria com a Robin Hood, a maior entidade filantrópica de combate à pobreza da cidade de Nova Iorque. A partir de 15 de fevereiro, 20% do preço de compra de alguns modelos femininos e masculinos selecionados beneficiará o Unity Fund da David Yurman.