Para celebrar o Novo Ano Chinês, a Lanvin homenageia o Ano do Tigre com novas armações de óculos de sol produzidas num acetato único com padrão de tigre, um material personalizado e desenvolvido especialmente para a Maison Francesa de Haute Couture.

Produzidos em Itália e apresentando um padrão animal arrojado, como nenhum outro, estes óculos de sol Lanvin foram escolhidos para realçar a elegância luxuosa das armações Mother & Child, acrescentando um toque característico ao inconfundível e super feminino charme da marca.

O formato borboleta oversized renova o seu charme, apresentando o exclusivo acetato com padrão de tigre. Incorporando o espírito Lanvin mais puro da estação, o look característico desta armação foi ainda mais enriquecido com a nova placa em metal com o logótipo Mother & Child aplicada nas hastes, enquanto que as ponteiras das hastes com orifícios foram concebidas para prender a corrente de óculos Lanvin.

Formato borboleta oversized créditos: Lanvin

Esta armação cat eye feminina e elegante apresenta o exclusivo acetato com padrão de tigre e três cristais Swarovski coloridos aplicados nas hastes em metal, próximos do logótipo Mother & Child, tornando esses óculos uma verdadeira jóia. As ponteiras das hastes com orifício foram concebidas para prender a corrente de óculos Lanvin.

Armação cat eye feminina créditos: Lanvin

Oversized e quadrado, o look arrojado destes óculos de sol apresenta o acetato com padrão de tigre e hastes em metal dourado reluzente, decoradas com a placa com o logótipo Mother & Child. A corrente de óculos Lanvin pode ser presa nas ponteiras das hastes com orifício.

Oversized e quadrado créditos: Lanvin

As armações com o exclusivo acetato Tigre são vendidas em todo o mundo, em lojas selecionadas e online em www.lanvin.com.