Porque cada homem é uma estrela, a Mercedes-Benz criou o Mercedes-Benz Man Bright. Uma fragrância estrela composta por um homem irresistível e único que não tem mais nada a provar.

Elegante em todas as circunstâncias, tem um apelo eterno. Dia e noite, obviamente. Para além de si mesmo. Quando não está no centro das atenções, no centro da ação, o seu carisma permanece intacto.

Mesmo em tempo de inatividade, é irresistível. A sua personalidade mais descontraída nos bastidores prova que toda a sua vida está prestes a ter prazer e paixão.

O design

Para conter esta nova criação, o frasco Mercedes-Benz Man Bright apresenta uma silhueta escultórica com um acabamento cromado brilhante para ecoar o seu nome deslumbrante. Irradia como uma estrela ampliada colocada numa porta em néon, azul quase elétrico para um visual futurista, muito moderno.

Mercedes-Benz Man Bright créditos: Mercedes-Benz

A fragrância

A criação olfativa de Mercedes-Benz Man Bright foi criada por Olivier Cresp. "Optei por uma composição aromática para criar uma fragrância altamente contemporânea e dinâmica com muito caráter".

Combinou a energia da bergamota com a especiaria de pimenta rosa, adicionando hortelã fresca, lavanda, incenso, patchouli, cedro e fava tonka para uma fragrância cheia de contrastes. Um símbolo de masculinidade rodeada de todas as suas encarnações de suavidade, profundidade, vibrações e força.

Sabia que...

Para desencadear todo o potencial olfativo da pimenta rosa e do incenso na fragrância, a Mercedes-Benz emprega um processo de extração de CO2, altamente sofisticado e amigo do ambiente?

Este processo evita qualquer deterioração do odor e preserva os seus componentes mais frágeis. Como resultado, os extratos são extremamente fiéis aos seus aromas naturais.

Concentre-se na combinação da pimenta rosa e do incenso

Nativa da América do Sul, a pimento rosa revela o seu aroma especial em contraste com notas cítricas. Quente e muito fresco, este ingrediente mistura-se lindamente com o incenso SFE doce e lenhoso para uma fragrância com uma silagem sublime.