Com a Salsa, a entrada numa nova estação faz-se sempre com uma atitude otimista no modo de estar e no modo de vestir. Depois do lançamento da coleção TRUE, em outubro passado, a Salsa aposta na cor e celebra a chegada da primavera com TRUE Colors.

TRUE Colors, a nova coleção de jeanswear da marca portuguesa, não só reúne os jeans mais autênticos da marca, como também os mais coloridos: tratam-se dos jeans TRUE que ninguém se cansa de usar, agora disponíveis cores pastel que prometem elevar o humor de quem os vestir.

Verde, bege cru, lilás e rosa salmão são as primeiras quatro cores das novas calças denim da Salsa, já disponíveis na loja online, em www.salsajeans.com, e em lojas Salsa de Norte a Sul do país. Em abril, será lançada uma quinta cor: rosa chiclete.

Salsa True Colors créditos: Salsa

Perfeitas para o dia a dia, as novas calças adaptam-se a cada pessoa, a cada mood, a cada personalidade: ora podem ser conjugadas com tops, camisas e casacos de tons neutros, ora com peças de cores mais vibrantes para um look color block.

Todos os jeans da coleção TRUE Colors são de cintura alta e têm perna cropped slim, dois detalhes que os tornam bastante versáteis e que fazem com que assentem bem em qualquer tipo de corpo, tal como uma segunda pele.

A algumas mulheres, podem assentar como mom jeans, a outras, podem ficar mais ajustados ao corpo e enaltecer as curvas. Independentemente do fit, a marca garante sempre que este modelo oferece conforto.