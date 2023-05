Depois de Cascais, o NorteShopping é o próximo espaço comercial a receber uma masterclass de maquilhagem com Inês Franço. Na sessão que vai decorrer no domingo, dia 14 de maio, a especialista, que é uma das maquilhadoras favoritas das figuras públicas, vai revelar os melhores truques e dicas para uma maquilhagem perfeita.

Este momento vai ter lugar pelas 11:00 e vai estar dividido em dois momentos: uma apresentação pela especialista, que maquilhará ao vivo uma participante voluntária, e um segundo momento de interação com a profissional e experimentação de produtos, num momento promovido pela Douglas.

Além desta masterclass, até 18 de junho, em ambos os centros comerciais, é possível agendar sessões de consulta de imagem e de coloração pessoal com profissionais, nas quais os participantes podem descobrir, respetivamente, qual o estilo e peças que mais se adaptam ao seu corpo e qual é a paleta de cores que mais os favorece — estes serviços são gratuitos, mas necessitam de marcação prévia online.

Já quem quiser experimentar o serviço de personal shopper, poderá optar pela versão premium: duas horas de acompanhamento de um consultor especializado pelas várias lojas do Centro à procura do estilo perfeito. Esta opção tem um valor de 25€, que é devolvido aos participantes em cartão presente para usarem em compras nos centros. O agendamento também deve ser realizado online.

Este programa de moda vem reforçar o caminho do CascaiShopping e também do NorteShopping, que este ano celebra o seu 25.º aniversário, em tornarem-se muito mais do que espaços de compras, oferecendo experiências e uma visita adaptada a cada pessoa, seja através de experiências culturais, gastronómicas ou, como neste , de moda.

A participação é gratuita, mas carece de inscrição onlie. Faça a sua aqui.